ميرنا وليد - بيروت - تثير النجمة التركية ​هاديسا​ الجدل بين الجمهور كل فترة، وتعدّ حياتها الخاصة مادة دسمة للصحافة التركية، وفي مقابلة جديدة لها صرّحت هاديسا انها لا تريد الإرتباط بفنان يعمل في نفس مجالها، لكنها لم تعلّل سبب رفضها لذلك.

وكانت قد قررت هاديسا مؤخراً مقاضاة شقيقتها هوليا التي كانت تعمل منسقة أزياء لها، متهمةً إياها بأنها ربحت اموال من غير حق، مستغلة اسمها حيث كانت تأخذ نسبة لصالحها أكثر من المقررة من حفلات هاديسي، مطالبة عبر القضاء باستعادة الأموال التي اختلستها شقيقتها، وادت خلافتهما لمحاولة والدتهما الانتحار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاديسا ترفض الإرتباط بفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.