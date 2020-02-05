ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أثارته ​مها الترك​ جدّة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ بتعليقها على فيديو كانت نشرته والدة حلا، ​منى السابر​ وكشفت في تعليقها عن مقاضاة حلا لوالدتها دون الكشف عن طبيعة هذه الدعوى.

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخباراً تتحدث عن إتهام حلا لوالدتها بالسرقة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بينهما، ففي حين إستغرب البعض قيام حلا بهذا الأمر تجاه والدتها، توجه البعض الآخر باللوم إلى الجدة ووالد حلا المنتج ​محمد الترك​، لأن حلا وأشقائها ما يزالون في عمر صغير لاتخاذ مثل تلك القرارات، وأن ردة فعلهم قد تكون من تأثير جدتهم ووالدهم عليهم.

وبعد تسريب هذه الأخبار، لم تخرج منى السابر أو أي شخص من طرف عائلة الترك بأي تصريح حول الأمر، وحقيقة هذه المشاكل ووصولها إلى النيابة العامة، وإلى ماذا ستؤول الأمور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضدّ والدتها بتهمة السرقة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.