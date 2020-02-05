روجينا تتحول الى مذيعة

ميرنا وليد - بيروت - تجسّد الممثلة المصرية ​روجينا​ شخصية مذيعة شهيرة تعمل في إحدى القنوات الفضائية، وذلك خلال أحداث مسلسل "​أسود فاتح​" للنجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​، والذي من المقرر ان يعرض خلال موسم رمضان المقبل.

الجدير ذكره ان مسلسل "أسود فاتح" من كتابة أمين جمال، إخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته الممثلون هاني سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وعمر السعد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

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