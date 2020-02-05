خفّة دم تامر حسني تغزو الإنترنت.. شاهدوا ما حصل في كواليس حفله

متابعة بتجــــــــرد: نشر النجم المصري تامر حسني فيديو طريف عبر صفحته في موقع “إنستجرام”، من كواليس حفله الأخير في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر تامر في الفيديو برفقة أحد رجال الأمن في الكواليس، والأخير قامته طويلة، لكن ذلك لا يظهر في بداية المقطع المصور حيث يتمنى تامر أن يراه في العام المقبل وهو أطول، فيقف بعدها الرجل ويظهر طول قامته الخارق وسط أجواء من الضحك.

ويُعرف تامر حسني بخفّة دّمه، وأسلوبه المميّزة في التواصل مع الجمهور عبر شبكات التواصل الإجتماعي. وقد حصد الفيديو الذي نشره ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

من جانب آخر، يعيش تامر حسني حالة نجاح استثنائية بعد تصدّر فيلمه الجديد “الفلوس” إيرادات السينما المصرية والعربية، محققاً إيرادات بلغت ما يقارب النصف مليون جنيه مصري.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.