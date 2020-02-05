ماكاو تغلق الكازينوهات خوفاً من فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الثلاثاء، أنها ستغلق كل الكازينوهات بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس السلطة التنفيذية هو يات سينغ إن الإغلاق سيمتد لأسبوعين كما أن القرار جاء في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والجدير ذكره أن مدينة ماكاو تُعد بمثابة عاصمة القمار في العالم بسبب العديد من الكازينوهات الموجودة فيها.