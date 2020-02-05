جنيفر لوبيز تستعد لدخول القفص الذهبي… اليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة “يو إس ويكلي”، أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز تستعد لدخول القفص مع خطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز خلال فصل الصيف من هذا العام.
فقد أكّد مصدر مقرب من الزوجين أنهما يخططان لإقامة حفل زفاف صيفي بامتياز، من دون تسريب المزيد من المعلومات حول الحفل المنتظر.
وكانت النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عاماً قد أعلنت خطوبتها بلاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز البالغ من العمر 43 عاماً العام الماضي، بعد أيامٍ على احتفالهما بمناسبة مرور عامين على علاقة حبّهما.
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