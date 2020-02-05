إلغاء ندوة لفرقة “مشروع ليلى” في جامعة أميركية في قطر

متابعة بتجـــــــــرد: ألغت جامعة أميركية في قطر ندوة حوارية مقررة لفرقة “مشروع ليلى” لأسباب “أمنية”، بعد حملة ضد الفرقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب مواقفها المؤيدة للمثليين.

وأعلنت جامعة نورث وستيرن في قطر أن المحاضرة لن تعقد في الدوحة بل ستعقد في حرم الجامعة في ايفانستون في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر مشاركة الفرقة في “نقاش حول الثورات الإعلامية في الشرق الأوسط”.

وأكد مسؤول الإعلام في جامعة نورث ويسترن جون ياتس لوكالة فرانس برس أن “القرار اتخذ استنادا إلى عوامل عدة، بما في ذلك مخاوف تتعلق بسلامة الفرقة ومجتمعنا”.

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وبحسب ياتس فإنه نظرا لإيمان الجامعة بأن “أفكار الفرقة وفنهم وصوتهم هام ليسمعه العالم، فإن الجامعة تعمل لجلبهم إلى حرمنا الرئيسي في الولايات المتحدة”.

ولفت إلى أنّ “قرار نقل الحوار اتخذ بشكل مشترك بين نورث ويسترن وأعضاء مشروع ليلى”.

ويأتي قرار الجامعة بعد حملة ضد مشاركة الفرقة مع وسم بالعربية “#نرفض_محاضرة_مشروع_ليلى”.