بالفيديو – سلمان خان يحرج زوجته على السجادة الحمراء ورد فعلها غير متوقع

متابعة بتجــــــــرد: تداول عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو لفت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهر فيه الممثل التركي الشهير سلمان خان وهو يقف إلى جانب النجمة سونام كابور أمام كاميرات المصورين في مكان عرض أحد الأفلام.

وعبر النجم من خلال حركات قام بها عن شعوره بالحر وفاجأ الجميع بإمساكه بطرف فستان زميلته ومسح جبينه به.

وأثارت الأخيرة الجدل بردة فعلها غير المتوقعة حيث ظلت هادئة وتقبلت الأمر وكأنه عادي ولم تبد أي ردة فعل.

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وأطلق المقطع القصير موجة من التعليقات على تلك الحسابات وتراوحت الآراء بين أثنوا على طرافة الممثلين ومن عبروا عن استغرابهم قيام النجم بحركة اعتبروها غير لائقة تماماً.

ويشار إلى أن خان أغضب المتابعين في وقت سابق بسبب ظهوره في فيديو وهو يهاجم أحد معجبيه بعنف.

وحدث هذا بعدما حاول الأخير التقاط صورة معه وهو ما رفضه الفنان. ولهذا اتهمه الكثيرون بالغرور ووجهت إليه الانتقادات القاسية حيث رأى الجميع أن عليه التعامل مع معجبيه بطريقة أفضل.