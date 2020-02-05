درة تنشر صورها بالحجاب أثناء أداءها العمرة

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة التونسية درة على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص بـ”إنستغرام”، مجموعة من الصور أثناء تواجدها في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة. وظهرت درة في الصور بدون مكياج وبرفقة إحدى صديقاتها مرتدية الحجاب والعباءة السوداء.
الجدير بالذكر أن درة يعرض لها حالياً فيلم “يوم وليلة”، وتشارك في بطولته بجوار خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع.
وهو المسلسل الذي أعادها إلى الدراما التليفزيونية مرة أخرى بعد غيابها لمدة عامين، حيث كان آخر عمل قدمته في الدراما مسلسل “نسر الصعيد” مع النجم محمد رمضان، وتدور جميع أحداث فيلم في يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.
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