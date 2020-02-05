كيندال جينر تحذف حسابها عن "تيك توك" بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أقل من 24 ساعة من ظهور كيندال جينر لأول مرة على الشبكة الاجتماعية الصينية الشهيرة "تيك توك" TikTok، لاحظ الجميع اختفاء حساب الموديل وعارضة الأزياء المرموقة من على المنصة.

موقع "بيزنس إنسايدر" كان قد اكتشف الثلاثاء أن حساب جينر قد تم حذفه، لكن قبل الحذف استطاع اجتذاب مئات الآلاف من المتابعين، ولكن ما لبث أحدث ملف شخصي لجينر على وسائل التواصل الاجتماعي أن أختفى.

انضمت جينر إلى تطبيق "تيك توك" بمقطع فيديو قصير كانت قد شاركته يوم الاثنين، وفي ساعتين فقط، حقق الفيديو 920 ألف إعجاب، وحصد حسابها ما يقرب من نصف مليون متابع.

وبحسب مقطع الفيديو المحذوف، تظهر جينر مرتدية ملابس سوداء، في غرفة يبدو أنها الأقرب لتكون دورة مياه، وكانت تقف أمام المرآة لتلتقط الصور لنفسها، وقامت برفع شعرها عن وجهها، وعلقت "هاي تيك توك".

وبحسب "بيزنس إنسايدر"، من غير الواضح سبب اختفاء حساب "تيك توك" TikTok الخاص بجينر، كان بإمكان جينر حذف الحساب، أو أن يزيله الموقع ذاته لانتهاكه أي عدد من السياسات، كما أنه من غير المحتمل أن يكون الحساب مُنتحلًا، نظرًا لحصوله على علامة اختيار زرقاء تم التحقق منها.

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تعدّ كيندال التي بعمر 24، من الجيل الأقرب لاستخدام "تيك توك"، كما أنها ثالث عضو في العائلة واسعة الثراء ينضم إلى المنصة التي بدأت في الانتشار العالمي بشكل كبير.

انضمت كورتني كارداشيان في ديسمبر 2019، وظهرت ميسون ديسك - ابن كورتني كارداشيان البالغة من العمر 10 سنوات - في مقاطع فيديو على حساب تم حذفه بعد ذلك.

في سياق مختلف، كانت عدسات المصورين قد التقطت عددًا من الصور تجمع بطلة الواقع الصغيرة بحبيبها السابق بن سيمونز، وذلك على طاولة الغداء بأحد المطاعم الشهيرة.

كانت علاقة عاطفية قد ربطت ما بين كيندال وبن في عام 2018، ولكنهما ما لبثا أن انفصلا خلال العام ذاته، ومنذ ذلك الحين لا تتوقف الشائعات حول حقيقة علاقتهما.

ويذكر أن كايلي جينر وشقيقتها كيندال واجهتا دعوى قضائية تتهمهما بسرقة حقوق الطبع والنشر لعدد من التصميمات الخاصة بملابس داخلية، ترجع ملكيتها لشركة تُدعى كلوبر بروس Klauber Bros في اكتشاف جديد لجانب مخفي خلف ديكور "كارداشيان".

وتقول الشركة التي تعمل في تصميم الأعمال الفنية ثنائية الأبعاد لغرض إنتاج الدانتيل، إن الشقيقتين قد حصلتا على تصميمين دون الرجوع للمالك الأصلي.