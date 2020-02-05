معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نادية لطفي وسبب اختيار اسمها الفني الجديد

رحلت عن عالمنا، الثلاثاء، الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عامًا، حيث ولدت في 3 يناير / كانون الأول عام 1937 في حي عابدين بقلب القاهرة لأب مصري وأم بولندية، اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، وهي خريجة المدرسة الألمانية عام 1955، ودخلت نادية لطفي عالم الفن على يد المخرج رمسيس نجيب، الذي اكتشفها وقدمها للسينما، وهو أيضا من أطلق عليها اسما فنيا هو نادية من بولا.

ويرجع السر في اختيار اسمها الفني الجديد إلى رواية "لا أنام"، فقد اقتبس نجيب اسم نادية من اسم الشخصية التي قدمتها فاتن حمامة في الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وبعد أن اشتهرت باسمها الجديد، تألقت على امتداد السنوات، وقدمت العديد من الشخصيات الفنية المتنوعة في أعمال عدة، ومن أبرز أفلامها "للرجال فقط، والسبع بنات ولا تطفئ الشمس"، وقدمت عملا دراميا واحدا يحمل اسم "ناس ولاد ناس"، وقدمت عملا مسرحيا واحدا هو "بمبة كشر".

وتزوجت نادية لطفي ثلاث مرات، كانت الأولى من ابن الجيران وهو ضابط بحري أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، والثانية مطلع السبعينيات من المهندس إبراهيم صادق شفيق، وكانت هذه الزيجة هي الأطول في عمرها، وآخر زيجاتها كانت من محمد صبري.

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رسائل حزينة في وفاة نادية لطفي

عبرت مجموعة من الفنانات المصريات عن حزنهن العميق، على رحيل النجمة القديرة نادية لطفي التي توفيت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، وغردت الفنانة منة شلبي على حسابها بـ"تويتر" قائلة: "الوداع نادية لطفي الحلوة الجميلة العظيمة الرقيقة الشجاعة صاحبة المبادئ والتاريخ والدم الخفيف والشكل والروح الحلوة والصوت المميز جداً ألف رحمة ونور".

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وقالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، "وداعا الفنانة نادية لطفي.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأعربت الفنانة يسرا، عن حزنها الشديد قائلة: "فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي.. تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك.. حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبرت شريهان عن حزنها بنشر صورة للراحلة عبر حسابها بموقع "تويتر" وعلقت قائلة: "أعزي نفسي والفن والشعب المصري والعربي وجميع محبيها في جميع أنحاء العالم لانتقال هذه المبدعة والإنسانة الرائعة الجميلة الى الرفيق الأعلى نادية لطفي".

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها آخر نجمة زارت نادية لطفي واحتفلت معها بيوم ميلادها، حيث نشرت صورة من الزيارة وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام: "حبيبتي الغالية في ذمة الله.. سأفتقد حنانك واحتوائك لي وسؤالك عني يا أغلى الناس وأجمل قلب وأعظم فنانة.. لن يأتي الزمن بمثلك فنيا وإنسانيا.. علمتينا و أسعدتينا وأثرتي فينا.. أفتخر إني تلميذتك وأكبر لحظات سعادة في حياتي كانت في قربى منك".

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