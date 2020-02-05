مؤلّف "الفلوس" يؤكّد أن الفيلم مازال قادر على جذب الإيرادات المرتفعة

قال المؤلف محمد عبد المعطى، إن فيلم "الفلوس"، مازال قادر على جذب الإيرادات المرتفعة رغم عرضه منذ أسابيع عديدة، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع استمرار تواجده في دور العرض السينمائية بمصر، يتواجد أيضا في دور العرض السينمائية بالخليج ويحقق إيرادات مرضية للغاية.

وقد انطلق فيلم "الفلوس" داخل دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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