محمد إمام يؤكد أن منافسة جيل الأساتذة ليست سهلة

كشف الفنان محمد إمام عن وجهة نظره في موضوع المنافسة، سواء مع نجوم جيله أو الجيل الذي وصفه بجيل الأساتذة، وأوضح محمد إمام، في مقابلة مع الإعلامي صبحي عطري ببرنامج MBCTrending، أن جيله يحاول خلق قاعدة جماهيرية، ويعتبر جيلا صاعدا بالمقارنة بجيل الأساتذة، الذي يضم الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وأحمد السقا، وأحمد عز، بما يتمتع به بالفعل من قاعدة جماهيرية هائلة تتيح لكل فيلم من أفلامهم تخطي المئة مليون من حيث الإيرادات.

وعما إذا كانت هناك منافسة بينه وبين الفنانين محمد رمضان، وتامر حسني، قال محمد إمام إنه لا يفكر في المنافسة، ومع أنهما أيضا من نجوم السينما المصرية الآن، كما أصبح محمد رمضان نجما غنائيا، إلا أن المواضيع مختلفة تماما، والجمهور هو الحكم في النهاية.

ويعرض لمحمد إمام حاليا فيلم "لص بغداد"، الذي يشاركه بطولته أمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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