محبو مايا دياب يرحبون بأغنيتها الجديدة

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""الخليج 365"" من بيروت: رحب محبو الفنانة مايا دياب بأغنينها الجديدة بعنوان "أنا" بعدما طال انتظارهم مع تلميحاتها الترويجية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي باللهجة اللبنانية ومختلفة عما قدمته سابقاً. من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، هذا وتستعد "دياب" لإحياء حفل غنائي لمناسبة عيد العشاق ضمن فعاليات مهرجان السعادة في رأس الخيمة في الإمارات العربية.



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