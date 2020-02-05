شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يغنى "مجروح" من ألحان وليد توفيق.. وديو جديد في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش أمير الغناء العربي هانى شاكر حالة من النشاط الفنى، حيث انتهى من تسجيل أحدث أغنياته التى تحمل اسم "مجروح"، ويتعاون من خلالها مع النجم اللبنانى وليد توفيق الذى يقدم لحن الأغنية، ويعد هذا التعاون هو الأول الذى يجمع النجمين الكبيرين هانى شاكر ووليد توفيق، كما أنها المرة الأولى التى يغنى فيها هانى شاكر باللهجة اللبنانية.

أغنية "مجروح"، من ألحان النجم وليد توفيق، وكلمات نادين الأسعد، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه تم الإنتهاء من تسجيلها.

ويتعاون أيضا هانى شاكر مع الفنانة ريهام عبد الحكيم، في دويتو غنائي جديد، سيتم طرحه فى عيد الحب، والأغنية تحمل اسم "عيد الحب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وفكرة ولحن وليد منير، وتوزيع الموسيقى أسامة كمال.

كما يستعد هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن احتفالات عيد الحب، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقررأن يقدم أميرالغناء العربي هاني شاكر العديد من الأغاني المميزة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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وأحيا مؤخرا شاكر حفلا غنائيا مع المطربة أنغام في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التى أشعلت أجواء المسرح طوال الحفل، منها "أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و" لسة بتسألى"، و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها .

وطرحت ريهام مؤخرا أغنية وطنية جديدة بعنوان "ربي اللي حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة كمال، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

يذكرأن هانى شاكر طرح العام الماضى عدد من الأغنيات السينجل منها "بينا"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهندسة صوتية هاني محروس، وأغنية وطنية بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبالك إيه"، وهى من كلمات الشاعر محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير، إخراج عمر سليمان.