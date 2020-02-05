بعد حكم حبس الفيشاوي.. محامي لينا: مش عاوزينه يتسجن يشتغل وناخد فلوسه - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، إن كل القضايا التي رفعها أحمد الفيشاوي خسرها، مضيفا: "أمامه الدفع أو الحبس".

وأضاف خلال لقاء في "et بالعربي": "مش معنى، إنه هيعمل معارضة إنه هياخد براءة، هتعاد المحاكمة لو ما سددش هيتحبس".

وتابع: "رحنا نحجز عليه عند والدته سمية الألفي، قالت مش بييجي هنا ومعرفش عنه حاجة".

وأوضح أن الأمر ليس في العنوان الآن، لأنه بمجرد المعارضة فقد علم بالأمر، مضيفا: "أديك عرفت، وهو أصلا عارف، هي وسائل الإعلام ملهاش سيرة غير فلوس بنته لينا".

واستطرد: "المبالغ المتركمة عليه نظير مسكن ونفقات ومصاريف دراسية بداية منذ ذهابها للدراسة في لندن".

وأشار إلى أن الفيشاوي رفع حوالي 30 دعوى خسرها كلها، وآخرها قضية إسقاط الحضانة عن جدة لينا الفيشاوي والمنع من السفر، لكن على الجانب الآخر"كسبنا كل القضايا".

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واختتم: "مفيش تفاوض، نتمنى يكون فيه تفاوض، مش عاوزينه يتسجن، عاوزينه يشتغل عشان ناخد فلوسه".

كان قد صدر حكم، قبل أيام، ضد الفنان أحمد الفيشاوي، غيابيًا، بالحبس سنة، بسبب عدم الإنفاق على ابنته "لينا".

وقالت سناء لحظي، محامية الفنان أحمد الفيشاوي، خلال لقاء لها قبل يومين في برنامج "Et" بالعربي، تعليقا على الحكم إن الرد على هذه القضية سيكون ردًا قضائيًا، يوم 11 مارس المقبل، لعدم موافقة الفيشاوي دفع مبلغ حوالي 23 ألف جنيه أسترليني.

وتابعت سناء: "23 ألف جنيها إسترليني هو ما طلبته هند الحناوي، طليقة الفيشاوي، قيمة إيجار شقة تسكن بها حاليا، ولدينا عقد الإيجار، والإثباتات التي تدل على أن هذه الشقة ليست حاضنة، ولكن هي شقة زوجها".

وأضافت سناء: "منذ ثلاثة شهور وصل الطرفان لحوالي مبلغ 235 ألف جنيه، وبالفعل تسلمت هند الحناوي المبلغ في أحد الأقسام، ومضت على مسؤوليتها الشخصية".

وأكملت سناء: "سقوط الحضانة عن الجدة، لأن القانون المصري ينص على أن الحضانة تسقط عن الجدة إن حرمت الأب من الرؤية، وليس لدينا مشكلة إن اختارت لينا أن تعيش مع جدتها بشرط أن تقيم في مصر".

وقالت سناء: "أحمد الفيشاوي ليس لديه أي مشكلة أن يدفع نفقة ابنته، ولكن القانون يعطيه حق أن يتواصل مع ابنته".