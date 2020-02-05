تراند اليوم : معلومات صادمة عن الفيلم الممنوع من العرض لـ " نادية لطفي "

لا يعرف كثيرون أن أحد أفلام الفنانة الراحلة نادية لطفي تم منعه من العرض على اغلب شاشات التلفزيون.

هذا الفيلم اسمه "وراء الشمس" وشاركها في بطولته "أحمد زكي" و "رشدي أباظة" و "محمد صبحي" و "محي إسماعيل" .

يقال إنه تم استقاء اسم الفيلم من جملة كان يقولها الرئيس عبد المصري الراحل جمال عبد الناصر تخص مصير المساجين السياسيين ، وهو ما اعتبره كثيرون نقدا للعهد الناصري.

كان الفيلم يدور في مرحلة ما بعد "نكسة 67" حيث يطالب أحد المسئولين بضرورة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الهزيمة لكن يتم قتله .

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وافقت الرقابة المصرية على قصة الفيلم مكتوبة ، لكنها رفضت الفيلم بعدما تم تصويره بحجة احتوائه على الكثير من مشاهد التعذيب.

وأدى الفنان رشدي أباظة في الفيلم دور "الجعفري" - قائد السجن الحربي - والذي فيما يبدو كان كان إسقاطا على شخصية "حمزة البسوني" الذي قاد السجن الحربي في عهد عبد الناصر وارتكب فظائع في المساجين ، حيث بررت الرقابة رفضها أن الفيلم يحتوي على أشخاص يمكن إسقاطهم على شخصيات موجودة في أرض الواقع.

لجأ صناع الفيلم لأعضاء مجلس الشعب وتم عرضه بالفعل بضغوط من المجلس لكن يقال إنه تم التضييق عليه للحد من انتشاره.