تراند اليوم : فنانة شابة تفاجئ الجميع بتغريدة مؤثرة عن إصابتها بالسرطان

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فاجات فنانة شابة في العقد الثالث، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور تتحدث فيه عن إصابتها بالسرطان وتجربتها مع هذا المرض الخبيث، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.
ولاقى منشور الفنانة المغربية منال الصديقي، تفاعلًا كبيرًا بين النشطاء، حيث كان لها الجرأة في البوح بهذا المصاب الجلل.
وقالت الفنانة المغربية في منشور لها عبر حسابها على "إنستجرام": "بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، رجعت بكم لسنة 2015، وبغيت نعاود نتقاسم ذكريات لأول نهار فأول حصة الكيماوي(الشيميو) وكيفاش تعاملت مع هداك النهار"، وتابعت بطلة مسلسل "ثريا": "بغيت نقول للناس المرضى بالسرطان باللي الأمل موجود والمرض ماكيقتلش، فقط تسلح بالإيمان والعزيمة وحب الأقارب ليك والابتسامة".
وختمت الصديقي رسالتها بالتأكيد على أن: "كل هذا يخلي مرضك مجرد حكاية.. الناس اللي متابعيني على حسابي فالأنستغرام، شايفين كيفاش كنعيش حياتي بعد السرطان.. إرادة الله فوق كل شيء وبالحب والعزيمة نتجاوز ونعيش.. محبتي الدائمة".
وكانت الفنانة المغربية أعلنت عن تماثلها للشفاء من المرض الخبيث بعد أن خضعت لجلسات علاج كيماوي متعددة، وشكرت كل من وقف بجوارها وساندها في محنتها.