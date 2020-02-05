ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة المغربية المقيمة بالإمارات مريم حسين، قيل إنه من داخل السجن في الإمارات لتنفيذ حكم احبس شهرا بحقها. وظهرت مريم في مقطع فيديو قال ناشطون إن والدتها هي من التقطته لها قبل دخولها للحبس ونشرته، تشرح تفاصيل تعرضها للظلم على مدى 10 سنوات، حسب قولها.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مريم حسين تنهار وتبكي داخل السجن في الإمارات: لا أستحق كل هذه البهدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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