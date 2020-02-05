حالة من التفاعل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي سببها زغروطة للمغنية الكولومبية شاكيرا خلال حفل Super Bowl مؤخرا.
شاركت شاكيرا في عرض Super Bowl إلى جانب المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، وخلال الحفل أدت المغنية الكولومبية العديد من الرقصات بل والعزف على الجيتار ولكن كانت زغروطتها هي ما أثار الانتباه بين محبيها وأطلق الكثير من النكات الساخرة والكوميكس عبر مواقع التواصل.
وتسببت تلك الزغروطة في حيرة محبيها من الجنسيات الأجنبية ممن لم يفهموا معناها ولكن اعتقدوا أنها مجرد حركة باللسان، بينما فسرها البعض الآخر بتفسيرها الصحيح وهي تقليد عربي يستخدم للتعبير عن الفرح والإثارة والاحتفال وعادةً ما تسمع في حفلات الزفاف”، مشيرين إلى خلفية شاكيرا اللبنانية.
وقدمت كل من شاكيرا وجينيفر لوبيز مقطعا من أغانيهما منفردتين ولكن اجتمعتا في وصلة رقص سويا، كما غنت كل منهما بمفردها في فقرات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: زغروطة شاكيرا تتسبب في حيرة الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.