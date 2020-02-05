مريم حسين: "تعرضت للظلم وتناولت أدوية مهدئة"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ عن تعرضها للظلم على مدى 10 سنوات خلال مسيرتها في عالم الشهرة.

واضافت مريم على صفحتها الخاصة أنها تعرضت للأذى النفسي، خصوصا بعد دخولها المحكمة، مشيرة الى انها لم ترتكب جريمة، كاشفة أنها تناولت أدوية مهدئة لتتخطى مصاعبها.

واعتبرت مريم ان رفع دعوات قضائية هي اسهل طريقة لعرقلة حياة أي شخص.

وكان تم توقيف مريم حسين مؤخرا على خلفية إصدار محكمة جنح دبي حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف، بإبعادها عن الإمارات، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، وذلك في قضية هتك الاعراض بالتراضي.

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