نجم عالمي يخطف لقب الأكثر وسامة من براد بيت وتوم كروز

ميرنا وليد - بيروت - بعدما جرت العادة ان يتصدر كل من الممثل العالمي ​براد بيت​ والممثل العالمي ​توم كروز​ قائمة الرجال الأكثر وسامة في العالم، كشف خبراء "مقياس النسبة الذهبية اليونانية للجمال"، والذي يختص بتحديد الوجه المثالي، النقاب عن قائمة أكثر الرجال وسامة، وخطف النجم "​روبرت باتينسون​"، بطل فيلم "توايلايت"، المركز الأول ليحصل على لقب الرجل الأكثر وسامة في العالم.

وتفوق باتينسون على عدد من النجوم العالميين بين بيت وكروز وجورج كلوني، وحصل على نسبة 92.15 % لمدى وسامته ومثالية ملامحه.

وجاء الممثل البريطاني هنري كافيل (36 عاما) في المركز الثاني، بنسبة 91.64 %، وتبعه برادلي كوبر (45 عاما) في المركز الـ 3 بنسبة 91.08 %، بينما حلّ بيت في المركز الرابع وتم تقييم وسامته بـ 90.51 %.



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