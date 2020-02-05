بعد نجاح عمليته..هذا ما قاله تركي آل الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - طمأن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ​تركي آل الشيخ​ المتابعين على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت في رأسه.

واشار تركي آل الشيخ الى ان حالته تحسنت بعد نجاح العملية، وسيبقى تحت المراقبة بعد مدة أسبوعين، ومن ثم يسمح له الأطباء بالعودة للمملكة العربية السعودية.

وشكر بدوره كل من اطمئن عليه من أمراء المملكة وزملائه في هيئتي الرياضة والترفيه بالسعودية.

الجدير ذكره ان آل الشيخ خضع لعملية جراحية دقيقة في إحدى دول أوروبا من دون أن يكشف طبيعتها.

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