ميرنا وليد - بيروت - توفي السيد فيصل سعيد والد مصممة الأزياء ​داليدا عياش​ زوجة الفنان اللبناني ​رامي عياش​، وذلك اثر تعرضه لسكتة قلبية، عن عمر ناهز الـ 54 عاما.

الجدير ذكره ان داليدا كانت قد اعلنت منذ فترة قصيرة عن خبر وفاة جدها أبو فيصل جميل رشيد سعيد، اذ انها نشرت صور لها برفقته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، داعية له بالمغفرة والرحمة.

من اسرة موقع "الفن" نتقدم من داليدا عياش وعائلتها بالتعازي، راجين من الله ان يسكن الفقيد فسيح جنّاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر داليدا عياش تُفجع بوفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.