التعليق الأول لـ مارك أنتوني على غناء إبنته مع والدتها جينيفر لوبيز

ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي حظي بها حفل الـSuperBowl الذي أحيته كل من الفنانة العالمية ​شاكيرا​ والفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز​ وأبهرت العالم بعرضيهما الرائع، كان لافتاً مشاركة ليم إبنة لوبيز لها في أحد العروض، وهو الأمر الي حظي أيضاً بإهتمام وإعجاب كبيرين.

وفي تعليقه الأول على مشاركة إبنته لوالدتها الغناء، قال المغني العالمي ​مارك أنتوني​ طليق لوبيز في صورة نشرها لإبنته عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إيم، والدك فخور بك للغاية. أنت قلبي. وأنا لكِ إلى الأبد".

وتوالت التعليقات من أفراد العائلة الذين أعربوا عن دعمهم لإيم، منهم ابنتا أليكس رودريغز، خطيب لوبيز، حيث قالت ناتاشا لبرنامج "إنترتيمنت تونايت: "كان أروع شيء أن أرى أختي غير الشقيقة تغني. إنني فخورة بها في كل مرة أراها وأستمع إلى صوتها. كان الجزء المفضل لي عندما توقفت الموسيقى وصاحت الجماهير بجنون، فالطاقة في الملعب كانت غير حقيقية".

أمّا شقيقتها إيلا، فقد علقت على أداء "إيم" قائلة: "كانت جيدة للغاية، والجزء المفضل كان عندما خرجت الفتيات الصغار وبدأت إيم بالغناء".