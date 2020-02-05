مروى تعود بـ "أوعى"

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفنانة اللبنانية مروى من تصوير كليب اغنيتها الجديدة "اوعى" ، ومن المقرر ان تطرحه قريبا على قناتها الرسمية عبر يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود الشرنوبي، وألحان كريم عفيفي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وإخراج عمر حفيظ.

كما تستعد مروى لتقديم ديو غنائي جديد بعنوان "بنت ناس" الى جانب الفنان المصري حجازى متقال، من كلمات بينو، وألحان سلامة علي، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، و من إخراج عمر حفيظ.

الجدير ذكره ان مروى كانت قد عرضت مؤخرا مسرحيتها "عبد الموجود ع الداون لوود" .

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