نادين نسيب نجيم من جديد بدون شعر دعماً لمرضى السرطان-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ نشر صورة لها من مسلسلها الرمضاني الماضي "خمسة ونص"، وذلك من مشهد ظهرت فيه حليقة الرأس، بعد أن تخلت عن شعرها في هذا المشهد دعماً لمرضى السرطان.

وأعادت نجيم نشر هذه الصورة بالأمس تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة السرطان، إذ أعربت عن دعمها للمرضى من جديد، وعلّقت بالقول:"السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون".

يشار إلى أن نجيم ستطل في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "2020" وللمرة الثانية مع الممثل السوري قصي خولي.



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