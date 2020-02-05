آمال صقر تورّطت بفضائح جنسية وإبتزاز مالي.. وإتُهمت بإقامة علاقة غير شرعية مع فنان

ميرنا وليد - بيروت - ​آمال صقر​ ممثلة تلفزيون وسينما ودبلجة وناشطة إذاعية مغربية، ولدت عام 1972 في مدينة ​مراكش​.

بعد تخرجها من الثانوية التأهيلية، بدأت دراستها في معهد للمسرح المغربي هناك، ثم إنتقلت إلى الدار البيضاء ودرست الفنون في معهد سيدي بليوط، ومعهد كور فلوران في ​باريس​.

أعمالها

قدّمتآمال صقرأفلاماً تلفزيونية، ومنها "وصال"، "ألوان في المنفى"، "الزمان العاكر"، "آخر الرومانسيين"، "سر العرصة"، "Goodbye Morocco" ،"La Grande Villa"، "اليوم الخامس (المطمورة)"، "Fabulari"، "Casa Riders".

كما شاركت في مسلسلات تلفزيونية، ومنها "مداولة"، "مرحبا بصحابي 2"، "دار الورثة"، شبح الماضي"، "زينة الحياة"، "بنت بلادي"، "Homeland".

الدبلجة: المسلسل المكسيكي "أين أبي"، والمسلسل التركي "متنسانيش" بصوت خديجة.

وقدّمت آمال صقر العديد من البرامج الإذاعية، ومنها "لحظة أمل"، "فتح قلبك"، "جليسة مع أمال"، "جزيرة الكنز"، "كلام نواعم".

إتهامها بإقامة علاقة غير شرعية مع الرابر "مسلم"

أعلنتآمال صقرفي شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2019 زواجها من الرابر المغربي "محمد الهادي المزوري" المعروف بلقبه الفني "مسلم"، ونفت جميع الإتهامات التي وجهت إليها من طرف طليقة مسلم.

وكانت طليقة مسلم قد فجّرت في مقابلة تلفزيونية فضيحة من العيار الثقيل، بعد إتهامها آمال صقر، بتدمير بيتها الزوجي الحاضن لأسرتها الصغيرة.

وكشفت طليقة مسلم أن آمال ظلت لما يقارب الخمس سنوات على علاقة غير شرعية بزوجها، رغم معرفة الأخيرة بكون "مسلم" متزوج منذ حوالى 11 عاماً، وله أبناء صغار.

وقالت إنها إتصلت بآمال صقر، بغية حثّها على ترك زوجها وعيشهما في هناء كما كانا قبلا، إلا أن الأخيرة كانت دائماً تهددها بنشر صور حميمة مع زوجها حصلت عليها عن طريقه، في مواقع إباحية، إنتقاماً منها.

في حين ردّت آمال صقر على طليقة مسلم، وقالت: "إن هناك مشاكل بين مسلم وطليقته دامت لسنوات، واللي نقدر نقول ليكم واحتراما لخصوصية مسلم، أنه عاش 11 سنة معاناة نفسية كبيرة، وكان صابر على ولادو وساتر أمهم وعمرو فضح أفعالها معاه ومع ولادو".

تورطها في قضية إبتزاز مالي

تورّطت آمال صقر بقضية إبتزاز مالي، حين طلبت مبلغاً خيالياً من عائلة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، للتنازل عن شكواها ضده والتي تتهمه فيها بالإعتداء على إبنها، والتسبب له في إصابات خطيرة، دخل على إثرها إلى المستشفى.

وقد كشف الشاب ووالده عن تفاصيل مثيرة بخصوص واقعة الإعتداء التي نفاها المشتكي، وكذلك عملية الإبتزاز التي تعرض لها من طرف آمال صقر، التي طالبته بمبلغ 16 مليون سنتيم للتنازل عن الشكوى.

تعرّضت للتحرش الجنسي من مخرج وممثل

كشفت آمال صقر عن تجربة مريرة حصلت في ما يتعلق بالتحرش الجنسي والإبتزاز، الذي تتعرض له العديد من الممثلات، وقالت في تصريح صحفي: "تلقيت دعوة عام 2012 للمشاركة في كاستينغ لاختيار ممثلات للمشاركة في عمل فني، وبعد الاختبار الأول الذي أشرف عليه مخرج سينمائي معروف أحترمه كثيراً، تحدثنا سوياً لمدة طويلة، وفي نهاية حديثنا بدا لي أنه إقتنع بأدائي، وتحول الحوار فجأة من العمل إلى التحرش".

وأضافت: "قال لي بالحرف أحب جيداً ما تقومين به، ولكن لا بد من قضاء الليلة سوياً حتى أتأكد من مؤهلاتك في التمثيل".

وتابعت: "صدمت من هول ماسمعت، وبدأ المخرج يقدم تبريرات لطلبه الغريب، قائلاً أريد رفع الحواجز بيننا حتى ننجز عملاً رائعاً، وحاولت تهدئة نفسي، وشرحت له الموقف بأن شرطه لا يمكنني قبوله، وإن استدعى الأمر عدم المشاركة في هذا العمل السينمائي، وهو ما وقع في الأخير فلقد انسحبت".

كما أشارت آمال صقر الى: "دعاني ممثل وعرض عليّ فنجان قهوة، ولم أتردد في قبول ذلك في إطار الصداقة والزمالة بين الفنانين، وعرض علي دوراً في مسلسل وصدمني بقوله: ستحصلين على هذا الدور بشرط أن تقضي معي ليلة حمراء، وامتنعت بطبيعة الحال، ولكن بقي هذا الممثل يضع لي العقبات في مساري المهني، ويحرمني من كل دور أحصل عليه، بالاستعانة بمعارفه طبعا".