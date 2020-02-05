تيم حسن ومكسيم خليل تزوجا من نجمتين وشريهان وإسعاد يونس تشاركتا الرجل نفسه

ميرنا وليد - بيروت - هزت العديد من حالات الزواج الوسط الفني فمنها لم نتوقعها، خصوصاً عندما ترتبط فنانة أو فنان للمرة الثانية من شخص من الوسط نفسه فتصبح السيرة على كل لسان، فماذا لو كانت الأطراف الثلاثة من العلاقة معروفين ولهم جماهريتهم، عندها تتضخم الأزمة وتصبح الموضوع الشاغل لكل صحافي للتحقيق بمجرياتها وأسبابها. أما الحالات الأصعب حين تتحول الصداقة بين زميلتين الى منافسة على الرجل نفسه لتسمى الثانية بـ "خرّابة بيوت"..

في هذا التحقيق يستعرض لكم موقع "الفن" الجزء الثاني من أشهر هذه الحالات التي أحدثت ضجة إعلامياً:

​تيم حسن​ تزوج ​ديما بياعة​ ثم وفاء الكيلاني

تزوجت ​الممثلة السورية​ ديما بياعة من الممثل السوري تيم حسن، وأنجبت منه صبيين قبل أن ينفصلا، وذلك بعد أن إتهمته بأنه خانها مع زميلتها الممثلة السورية ​نسرين طافش​. هذا الموضوع لا زال حتى اليوم موضوع نقاش في وسائل الاعلام، على الرغم من أن تيم تزوج من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني التي كانت هي أيضاً ​متزوجة​ وتطلقت، كما أن ديما تزوجت من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.

​شريهان​ و​إسعاد يونس​ على ذمة الرجل نفسه

في حالة الممثلة المصرية ​شريهان​، فهي لم تتزوج طليق زميلتها بل شاركتها به، بعد أن أصبحت هي والممثلة المصرية ​إسعاد يونس​ على ذمة الرجل نفسه، وهو رجل الأعمال الأردني ​علاء الخواجة​. لم يطلّّق علاء أياً من النجمتين اللتين أصبحتا "ضرتين"، وتأثرت صداقة يونس وشريهان، إلا أنه بعد أن مرضت الأخيرة وجدت إسعاد إلى جانبها في محنتها تساندها، فعادت الصداقة قوية بينهما على الرغم من أنهما تتشاركان الشريك نفسه.

​سوسن أرشيد​ تزوجت من ​مكسيم خليل​ زوج ​يارا خليل​

لم تكن الممثلة سوسن أرشيد هي الزوجة الأولى للممثل السوري مكسيم خليل، فقد كان متزوّجاً من الفنانة يارا خليل ولديه ولد منها، إلا أن زيجته الثانية لم تأتِ كردة فعل على طلاقه، بل ظل لفترة طويلة أعزب. وفي المقابل لم يكن مكسيم خليل الزوج الأول لسوسن أرشيد، بل كانت متزوّجة من الفنان غزوان الصفدي، وبدورها أيضاً تزوجت الفنانة يارا خليل من الفنان وسيم الرحبي، قبل ان تتطلق مجدداً.

​شادية​ تزوجت من زوج فتحية شريف الذي كان يكبرها بعشرين سنة!

انفصل ​عماد حمدي​ عن زوجته الممثلة فتحية شريف، وتزوج من ​الفنانة شادية​ رغم أنها كانت تصغره بعشرين عاماً، ولكنهما تطلقا بسبب الغيرة المفرطة.

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زينة و​أنغام​ تزوجتا ​أحمد عز​ بالسر

لا زال حتى اليوم زواج الممثلين المصريين زينة وأحمد عز يثير الجدل، في حين أن زينة كانت تؤكده وأحمد ينفيه ​علماً​ أنها أنجبت منه توأماً، وعندما وصلت الأمور إلى المحاكم تم الكشف عن زواج عز من الفنانة المصرية أنغام سراً أيضاً. لم نفهم صراحة لماذا يتحفظ أحمد عز عن زيجاته بهذا القدر، ومن ماذا يخاف حين يرتبط خصوصاً أنه لا يخفي الموضوع وينفيه عن جمهوره، بل أيضاً على أقرب الناس إليه على الرغم من أنه يتزوج وفقاً للشرع والدين.

ليلى فوزي خطفت أنور وجدي من ​ليلى مراد​

عرف زواج أنور وجدي من ليلى مراد الأضواء، وكان باباً فتح أمام أنور الذي تتطور فنياً وعملياً بعد زواجه من مراد، التي كانت نجمة في ذلك الوقت، إلا أن هذا الزواج لم يدم وبعد طلاقه منها تقدم أنور للزواج من ليلى فوزي التي كانت بمثابة حلم بالنسبة له، نظراً إلى أنه سبق وتقدم لها قبل زيجته الاولى، إلا أن والدها رفض وقتها اذ كانت هي نجمة كبيرة بينما هو كان مبتدئاً في مشواره الفني.

هدى رمزي و​ميرفت أمين​ تزوجتا وتطلقتا من الرجل نفسه

تزوجت الممثلة هدى رمزي من رجل الأعمال مصطفى البليدي 3 مرات في عام واحد قبل ان يتطلقا، ليتعرف بعد ذلك على الممثلة ميرفت أمين عن طريق إحدى صديقاتها فتزوجا، إلا أن هذا الزواج أيضاً لم يدم وتطلقا بعد فترة. كما إنفصل الفنان حسين فهمي عن ميرفت أمين ليرتبط بعد فترة بالفنانة ​لقاء سويدان​، قبل أن ينفصل أيضاً عن الثانية.

ريم زينو تتزوّج ​مهند قطيش​ طليق ​قمر خلف​

تزوّجت الفنانة ريم زينو الفنان مهند قطيش، الذي كان متزوجاً من الفنانة قمر خلف ولديه ابنة منها اسمها جودي. كما أن الفنانة قمر خلف كررت تجربة الزواج للمرة الثانية من الفنان هومهيار خضور.