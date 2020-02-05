أساور صينية لتعقب الهاربين من الحجر الصحي بسبب ”كورونا“

قال مسؤولو الصحة العامة في هونغ كونغ إنهم يخططون لاستخدام أساور على المعصم لتعقب الأشخاص المحتجزين ضمن الحجر الصحي في المنزل بعد عودتهم من مقاطعة هوبي الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع “ businessinsider“.

وأفادت صحيفة “ the South China Morning Post“، أن أولئك الذين يتهربون من الحجر الصحي الإلزامي يواجهون خطر تعقبهم من قبل الشرطة، كما يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 641 دولارًا.

ويتعين على أي مقيم في هونغ كونغ قام بزيارة مقاطعة هوبي الصينية خلال الـ 14 يومًا الماضية الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، فأولئك الذين يعودون إلى هونغ كونغ وتظهر عليهم أعراض الفيروس، أو كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب، يواجهون الحجر الصحي الإلزامي في المرافق المخصصة لذلك في المدينة.

أما الذين عادوا بدون أعراض للفيروس أو دون اتصال وثيق بشخص مصاب يسمح لهم بالحجر الصحي في منازلهم.

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وقال المسؤولون إنهم سيرسلون فرقا إلى منازل الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي لقياس درجة حرارتهم بشكل دوري، ومراقبة صحتهم أو أي ظهور لأعراض الفيروس الذي أودى بحياة 427 شخصا.

ووفقا للتقرير، ذكر المسؤولون أن هونغ كونغ لديها 500 سوار معصم جاهزة للاستخدام لمن هم في الحجر الصحي في المنزل، وأنه تم اختيار 30 أسرة للحصول عليها.

وقالوا إن الأساور لا تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ولكن سيتم توصيلها بهاتف ذكي للبقاء على اتصال بالشخص في المنزل.

وقال كبير مسؤولي المعلومات في هونغ كونغ، فيكتور لام واي كيو: ”يتعين علينا احترام خصوصية المستخدمين، وبالتالي فإننا لم نجهز الأساور بنظام GPS“، مضيفا ”هؤلاء الأشخاص الذين يتعين عزلهم في المنزل ليسوا مجرمين، لذا نحن متفقون على أننا يجب أن نحترم خصوصيتهم“.

وأشار المسؤولون إلى أنه إذا ذهب أي شخص يرتدي السوار على معصمه مسافة أكثر من 20- 30.5 متر عن منزله، فإنهم سيحاولون أولا الاتصال به، لكن إذا لم يتمكنوا من الوصول إليه، فستتبع الشرطة كل من تركوا منازلهم أثناء الحجر الصحي، وسيتم إدراج كل من يتهرب من الحجر الصحي كشخص مطلوب القبض عليه.