الإمارات .. عامل يعثر على 136 ألف دولار ويعيدها إلى صاحبها

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أعاد عامل في إحدى محطات البترول بمنطقة القوز في دبي بدولة الإمارات، حقيبة تحتوي على 500 ألف درهم (أكثر من 136 ألف دولار) إلى صاحبها، بعد أن عثر عليها في المحطة.
وفي التفاصيل، قال مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم، إن اتصالا ورد من شخص يعمل في إحدى محطات البترول في منطقة القوز يفيد بأن أحد عمال المحطة من الجنسية الآسيوية عثر على حقيبة سوداء.
وبين أنه بعد انتقال الدوريات إلى المحطة، تم فتح الحقيبة وعثر بداخلها على بعض الأوراق ومبلغ 500 ألف درهم، مبينا أنه تم تحديد هوية صاحب الحقيبة بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المحطة.
وأوضح العميد المعصم أن صاحب الحقيبة أصيب بحالة من الذهول، بعد تلقيه اتصالا اكتشف فيه عودة الحقيبة إليه من خلال شرطة دبي قبل أن يبلغ عن فقدانها، بحسب ما نشرت صحيفة ”البيان“.
وأكد أنه تم تكريم العامل على أمانته، وإرجاع الحقيبة إلى صاحبها، وهو من الجنسية الأوروبية، الذي فضل عدم ترك الحقيبة في السيارة، وأخذها معه إلى داخل سوبر ماركت المحطة، حيث ركن الحقيبة على جانب ”الكاونتر“ وغادر المحطة.
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