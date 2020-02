جوليان هيو: أغنياتي تعبّر عن حياتي

متابعة بتجـــــــــرد: قالت النجمة الأمريكية جوليان هيو (31 سنة) إن أغنياتها تعبر عن الأحداث التي تمر بحياتها ومنها أغنية Is That So Wrong أو هل هذا خطأ التي تعبر عن انفصالها عن زوجها الأول المطرب تشاك ويكس.

وأوضحت أنها تعيش الآن حياة مستقرة مع اللاعب الأمريكي بروكس لي الذي تزوجته بعد قصة حب سريعة منذ عامين ونصف العام.

وأضافت هيو أنها غنت Transform أو «تحوّل» تعبيراً عن التغير الكبير الذي أحدثه في حياتها وجعلها أكثر تفاؤلاً وسعادة، ما دفعها للتركيز والنجاح في عملها، منوهة بأنها تشعر وكأنه هدية القدر لها.

واعترفت المطربة الأمريكية أنها تضطر أحياناً لإخفاء مشاعرها مراعاة للمحيطين بها ما يؤثر عليها نفسياً في النهاية، مؤكدة أنها تحاول ألا تجرح مشاعر أحد، ولا تجد عيباً في الاعتذار.

وأكدت أنها تدرك صعوبة الجمع بين الرقص والتمثيل والغناء، ولكنها تحاول التوفيق بينها، منوهة بأن كل منها يجد صدى في أعماقها، مشيرة إلى أن الرقص يخلصها من الطاقة السلبية في حياتها، أما الغناء فهو يعبر عن حالاتها العاطفية وتقلباتها بين مد وجزر.

وكانت هيو قد بدأت مشوارها في عالم التمثيل بالمشاركة في فيلم هاري بوتر والحجر السري في عام 2001 وتوالت بعد ذلك أدوارها مثل بارليسك أو هزلي في 2011، والمنطلقة في 2011، وفيلم الآلة البخارية للساحر أوز.