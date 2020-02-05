إيميلي بلانت: عالجت التأتأة بالتمثيل

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت النجمة الأمريكية البريطانية إيميلي بلانت بأنها كانت تعاني من «التاتأة» عندما كانت في المدرسة وتغلبت على صعوبة النطق بالتمثيل بمساعدة إحدى مدرساتها.

وقالت بلانت (36 عاماً) إنها عانت من تلك المشكلة منذ أن كان عمرها 7 سنوات حتى الـ14، ولكنها تخطت تلك المرحلة بفضل دروس التمثيل التي مكنتها من اكتساب الثقة بنفسها والنطق بطلاقة.

من جهة أخرى اعترفت بلانت أنها تحن إلى الحياة في لندن التي نشأت فيها، لكنها تحاول التغلب على ذلك بإقامة حفلات شواء تدعو إليها النجمات البريطانيات مثل سيينا ميلر في منزلها ببروكلين.

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وكانت بطلة فيلم «فتاة القطار» قد حصلت على الجنسية الأمريكية في عام 2015 وتزوجت من المخرج والممثل الأمريكي جون كراسنكي الذي تقول إنه منحها الأمان في حياتها، كما منحها أعظم هديتين وهما ابنتيها هازل (5 سنوات) وفيوليت (3 سنوات).

من جانب آخر، تواصل بلانت تصوير مشاهدها في 3 أفلام من المقرر عرضها في النصف الثاني من العام الجاري هي «مكان هادئ»، رحلة في الغابة، والجبل.

ويدور فيلم مكان هادئ حول أسرة مسالمة تحاول مواجهة إرهاب العالم الخارجي والعيش بصفاء وسلام، ولكنها تكتشف أن الأصوات الغامضة التي تسمعها ويتردد صداها بين جدران المنزل ليست التهديد الوحيد الذي تواجهه، وتقرر في النهاية مواجهة مصيرها.