"جانيل موناي" تقدم فقرة غنائية في حفل الأوسكار 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار 2020 على فيسبوك اختيار المغنية "جانيل موناي" لتكون ضمن الفنانين الذين سيقدمون فقرات غنائية ضمن فعاليات الحفل.

ونشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الأوسكار صورة لجانيل، كتبت معها أنها ستقدم فقرة غنائية خاصة ضمن فعاليات حفل الدورة رقم 92 التي تقام في فجر الإثنين وتبث على قناة ABC الأمريكية.





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وتنضم بذلك جانيل لـ6 مغنين آخرين، كانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لحفل الأوسكار تقديمهم فقرة غنائية خلال فعاليات الحفل، أبرزهم المغنية الشابة "بيلي إيليش"، التي تغني للمرة الأولى الأغنية الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die.

بالإضافة لكل من المغني البريطاني الحاصل على الأوسكار إيلتون جون، والمغنية والممثلة الأمريكية إيدينا مينزيل، المؤدية لشخصية "إيلسا" في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "فروزين".

وتضم القائمة أيضا الممثلة الأمريكية كريسي ميتز، والمغني الأمريكي الحاصل على الأوسكار راندي نيومن، والممثلة البريطانية سينثيا إيريفو، وهي مرشحة لجائزتي "أفضل أغنية أصلية" و"أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن دورها في فيلم Harriet.