الجيش المصري التاسع عالميا قبل تركيا وإسرائيل

تقدم الجيش المصري 3 مراكز دفعة واحدة في قائمة التصنيف العالمى لموقع غلوبو فاير باور لأقوى جيوش العالم، واحتل المركز التاسع، متفوقا على إسرائيل وتركيا وإيران.

وأعدّ موقع "جلوبال فاير باور" التصنيف مُعتمدا على 50 عاملا لتحديد "مؤشر القوة" لكل جيش. ولا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة أو القوات بأي دولة.

ولكن يركز على عدد من العوامل تتنوع ما بين القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.

وتتيح هذه العوامل الجديدة للدول الصغيرة، الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، التنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورا.

وتصدر قائمة هذا العام لأقوى 10 جيوش في العالم؛ الولايات المتحدة في المركز الأول، وجاءت روسيا في المركز الثاني، تليها الصين، ثم الهند.





وشهدت القائمة هذا العام صعود اليابان إلى المركز الخامس بدلا من فرنسا التي احتلت المركز السابع هذا العام، وفي المركز السادس جاءت كوريا الجنوبية، وفي الثامن المملكة المتحدة.

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أما مصر فجاءت في المركز التاسع والأول عربيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط متفوقة على تركيا التي جاءت في المركز الثالث عشر وإسرائيل التي جاءت في مركز الثامن عشر.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز السابع عشر، وحلت الإمارات في المركز الـ46.

وأشار الموقع إلى أن تعداد سكان مصر يتجاوز 99 مليون نسمة، بينهم ما يقرب من 43 مليون قوة عاملة متاحة، يصلح منهم للخدمة العسكرية أكثر من 36 مليون نسمة.



ويصل إلى سن الخدمة العسكرية في مصر سنويا 1.5 مليون شخص.

وبحسب الموقع فإن مصر تحتل المركز العاشر عالميا من حيث القوة الجوية، وتمتلك 1054 طائرة حربية متنوعة بينها 215 مقاتلة و88 طائرة هجومية و59 طائرة نقل عسكري، و387 طائرة تدريب، إضافة إلى 294 مروحية عسكرية بينها 81 مروحية هجومية.

وأضاف "جلوبال فاير باور" أن الجيش المصري يمتلك 4259 دبابة ويحتل المركز الـ4 عالميا في عدد الدبابات.

كما يمتلك أكثر من 11700 مدرعة، و1139 مدفعا ذاتي الحركة، وأكثر من 2189 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1084 راجمة صواريخ.

وبحسب الموقع، فقد زادت قوة مصر البحرية بشكل كبير في الفترة الماضية، لتحتل المركز السابع عالميا بدخول فرقاطات وحاملتي مروحيات للخدمة.

وقال إن الأسطول البحري المصري يضم 316 قطعة بحرية بينها "حاملتا مروحيات، و7 فرقاطات، و7 كورفيت، و8 غواصات"، إضافة إلى 45 سفينة دورية و31 كاسحة ألغام.