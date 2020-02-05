باميلا الكيك: سأفتح النار على الصحافة.. أخدوا آخر جملة من مقابلة طويلة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك انزعاجها لما آلت إليه الأمور بعد مقابلتها الإعلامية مؤخرا، مؤكدة أنها إنسانة مسالمة جدا، وتريد فتح النار على الصحافة التي تشوه صورة الضيف، وهمهما الأساسي" يعملو سكوبات وياخدو جواب مغاير".

كما أكدت الممثلة باميلا الكيك لـ"فوشيا" أنها قامت بمقابلة طويلة قبل أيام ولكنهم سلطوا الضوء على الجملة الأخيرة، لافتة إلى أنها لم يكن هدفها الحديث عن أسماء. وختمت كلامها بالقول :"انا بناقش عقول، وبغار على درامتي وبلدي وبغار على الإنسان".

وفاجأت باميلا الكيك الجمهور مؤخرا بالإعلان عن عدم مشاركتها في الدراما الرمضانية لسنة 2020، مؤكدة أنها لن توافق على أي عرض تمثيلي، مستطردة بالقول :" لا داخل شهر رمضان المبارك ولا خارجو، أول شي، نازل فيلمين لإلي السنة، ومتل العادة بفكر بغيري وبقول ما لح آخد كل شي، غير أن اصلا ما أغراني شي من العروض اللي ثلاث أرباعها بطلاتا صاروا ميسّات لبنان".

وقد اتبعت هذه التغريدة بمقابلة مع ET بالعربي، انتقدت خلالها سيطرة ملكات الجمال السابقات على بطولة الأعمال الدرامية، فانتقدت باميلا الكيك لفظ بعض الممثلات غير المتقن والذي لا يعبر عن المرأة العربية، بالإضافة إلى غياب تعابير الوجه في مختلف مواقف الشخصية ضمن السياق الدرامي.

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وعن زميلتها نادين نسيب نجيم، قالت باميلا الكيك "هي نجمة بس شو يعني نجمة؟ جاري نجم هلق... كنت حب شكلها قبل مش هلق، وشركة الصباح مش مآمنة إلا فيها، وخلال 5 سنين ما بشوف أداء مختلف".

وأضافت:"بشوف نادين نجيم اللي حلوة وعارفة حالها انها حلوة عم تعمل الـ Profile اللي بتعرف انو هيدي الجهة الأحلى، وعم يحفظوا ويعملوا شوي قصص. حطها حد جوليا روبرتس، هيدا منو تمثيل".

وكانت الممثلة باميلا الكيك قد أبدعت في لعب دور البطولة إلى جانب الفنان زياد برجي في الفيلم السينمائي "يوم إيه يوم لا"، إذ جسدت شخصية المرأة التي تقرر لدى ارتباطها اعتماد صيغة جديدة لنجاح زواجها لتتسارع بعدها الأحداث في حبكة مميزة من كتابة رافي وهبي وإخراج نبيل لبس أما الإنتاج فلشركة فالكون فيلمز.