عفاف شعيب تصدم جمهورها بتصريح جريء

صدمت الفنانة عفاف شعيب جمهورها بتصريح جريء عن نصيحة وجهت لها منذ الصغر، مؤكدة أن والدتها هى من نصحتها بهذه النصيحة فى بدايتها العملية.وقالت عفاف شعيب فى لقاء تلفيزيونى: "والدتى كانت تقول لى دائما إذا وجدتي شخصا جيدا تمسكي به لأن الزمن سيدور ويصبح الأشخاص يكرهون بعضهم البعض".

وأضافت عفاف شعيب قائلة : "والدتى قالت لى أن جدتى كانت تحفظ القرأن الكريم كاملا وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم جيدا ما سيحدث".وأوضحت عفاف شعيب قائلة : "إن الوقت الذى تتحدث عنه والدتى قد أتى وهو الذى نعيشه حاليا".

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