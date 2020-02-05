صدمت الفنانة عفاف شعيب جمهورها بتصريح جريء عن نصيحة وجهت لها منذ الصغر، مؤكدة أن والدتها هى من نصحتها بهذه النصيحة فى بدايتها العملية.وقالت عفاف شعيب فى لقاء تلفيزيونى: "والدتى كانت تقول لى دائما إذا وجدتي شخصا جيدا تمسكي به لأن الزمن سيدور ويصبح الأشخاص يكرهون بعضهم البعض".
وأضافت عفاف شعيب قائلة : "والدتى قالت لى أن جدتى كانت تحفظ القرأن الكريم كاملا وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم جيدا ما سيحدث".وأوضحت عفاف شعيب قائلة : "إن الوقت الذى تتحدث عنه والدتى قد أتى وهو الذى نعيشه حاليا".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
عفاف شعيب تُؤكّد سعادتها بردود فعل المُشاهدين تجاه "فوق السحاب"
عفاف شعيب تؤكّد اختفاء دور الواعظ من الأعمال الفنية
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب تصدم جمهورها بتصريح جريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.