سمية الخشاب تنتصر للمرأة بكليب من ألحانها بعنوان عربية أنا

الأربعاء 5 فبراير 2020

الممثلة المصرية سمية الخشاب تنتصر للمرأة بكليب من ألحانها بعنوان "عربية أنا"، من كلمات هشام صادق وحسن محمد وتوزيع محمود الشاعرى، اليوم الأربعاء.



وكانت سمية الخشاب نشرت برومو الأغنية والبوستر الدعائى لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "استنوا فيديو كليب عربية أنا علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوي من الخيال".

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والأغنية فكرة سمية الخشاب فيبدو أنها تركز فى الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد علي قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، التى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.

من جانب آخر تقدم سمية بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب" في السعودية بطولة أحمد آدم وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيداً عن موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، والعمل إنتاج مشترك بين منتج مصرى وآخر سعودى.

وكانت محكمة جنح الدقي اليوم قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنانة سمية الخشاب وقضت مجددا بانقضاء الدعوي الجنائية حيث قامت الفنانة سميه الخشاب عن طريق محاميها بتسليم وكيل أحمد سعد شيك مصرفي مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه مما دعا المحكمة إلي إلغاء الحكم الصادر منها بجلسة 2/11/2019.