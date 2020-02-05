شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم مع ملحم زين بحفل غنائى فى ـ"عيد الأم".. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم للمشاركة فى إحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأم، بمشاركة المطرب ملحم زين، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة طابا، ويقدم ملحم زين خلال الحفل عدد كبيرمن أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى أغانى ألبومه الجديد منها "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة" وغيرها.

يشارإلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كانت قد حضرت، خلال الفترة الماضية، العرض الأول لـ فيلم "الفلوس"، بطولة النجم تامر حسنى، فى دور السينما بلبنان، الذى حضره مجموعة من الفنانين اللبنانيين، فى مقدمتهم الفنان وليد توفيق.

وفى تصريحات إعلامية، هنأت الفنانة نجوى كرم، المخرج اللبنانى سعيد الماروق، مخرج فيلم "الفلوس"، وقالت "بباركله بالفعل مش بالحكى.. الفعل هو الوجود لأن بدنا نتحدى كل الظروف الإنسان هو اللى بيصنع الظروف مش الظروف هى اللى بتصنعه.. ونحنا جايين لنقوله مبروك للتحدى اللى أنت بدك تنجح فيه ولكل مبدع من هذا البلد".

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كما أحيت نجوى كرم، حفلا فى يوم رأس السنة الماضى، فى رأس الخيمة الإماراتية، وذلك بعد تألقها فى حفل ضخم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، أول نوفمبر الماضى، والذى رعته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وحملت شعار "ليلة بيروت"، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد وعاصى الحلانى وملحم زين.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.

ويذكر أن ملحم زين طرح العام الماضي ألبومه الذى يحمل اسم "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره.