شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Dolittle لـ روبرت داونى جونيور يحقق 127 مليون دولار فى 17 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم المغامرة الجديد Dolittle ، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، بـ حوالى 33 مليون دولار أمريكى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 126 مليون و 512 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة يوم 17 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 55 مليونا و 112 الف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 71 مليونا و 400 ألف دولار أمريكى حول العالم.

ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم الجديد Dolittle ، إلى 175 مليون دولار أمريكى، وكان قد حقق الفيلم 21 مليون و 844 ألف دولار أمريكى في الافتتاحية، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

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وبالرغم من وفاته فى أحداث فيلم الأكشن والإثارة Avengers: Endgame، إلا أن شخصية Iron Man مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم Black Widow المقرر عرضه العام المقبل.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الاجنبية من صحيفة Deadline، إلى أن شخصية Iron Man التى يجسدها الممثل العالمى روبرت داونى جونيور ستعود مرة آخرى للمشاركة فى فيلم مارفل القادم بعنوان Black Widow بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

ومن المقرر أن يسرد الفيلم الجديد الذى سيعرض فى 1 مايو العام الجارى 2020، أحداث قبل الفيلم الأخير لعالم مارفل، وسيركز الفيلم على تاريخ نشأة شخصية Iron Man من البداية قبل مشاركته فى فريق Avengers.