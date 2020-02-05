بطولة طارق لطفي والصاوي.. موعد بدء تصوير مسلسل "القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد النجوم طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع - لبدء تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، يوم السبت المقبل.

المسلسل من المقرر عرضه، خلال موسم رمضان المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولة المسلسل أيضا نبيل الحلفاوى وشيرين.

ويعقد فريق العمل حاليا بقيادة المخرج حسام على جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل النهائي للمسلسل، وملامح الشخصيات الرئيسية، فضلًا عن شكل الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى.