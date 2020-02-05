محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية "برنيطة" على رأسها، ونظارة شمسية. آخر أعمال لاميتا في السينما فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، ورندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| لاميتا فرنجية بالبرنيطة" في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.