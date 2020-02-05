شاهد.. ترامب يحرج بيلوسي التي مدت يدها لمصافحته

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 06:53 صباحاً - رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصافحة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وذلك قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد فجر الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت الأميركي. وتحدث الرئيس الأميركي في خطابه عن إنجازاته الداخلية والخارجية، فيما جلست بيلوسي، طوال الخطاب يظهر عليها علامات التوتر والقلق بعد الموقف المحرج الذي سببه لها ترمب أمام الكاميرات.

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