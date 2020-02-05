شكرا لقرائتكم خبر عن أوين ويلسون أحدث المنضمين لـ مسلسل Loki الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة مارفل اسم جديد، لمسلسها المنتظر Loki، حيث انضم الممثل الأمريكي العالمى أوين ويلسون، إلى السلسلة التي ستصل إلى شبكة + Disney العام المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول دوره، لكنه دور "بارز"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وبدء بالفعل العمل على إنتاج المسلسل الجديد Loki.

وجارى تصوير مسلسل Loki الجديد في أتلانتا، وتعمل سلسلة + Disney، على إصدار كل من مسلسلات Doctor Strange، و Multiverse of Madness في مايو من العام المقبل 2021.

يعيد توم هيدلستون دوره في فيلم Loki بعد ظهوره في العديد من أفلام Marvel، حيث تمت رؤية Loki مرة أخرى في Avengers: Endgame بعد وفاته في الفيلم السابق، Infinity War.

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وكانت قد كشفت شركة مارفل عن ظهور أول شخصية متحولة جنسيا، والتى ستدعى Sera، وذلك من خلال مسلسل الشركة الجديد Loki، لوكى، الذى سيقوم ببطولته الممثل توم هيدلستون، العمل الذى بدأت التدريبات للتصوير خلال شهر يناير الماضى، على أن يصل شاشات العرض في 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant".

ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل الجديد، في إطار مختلف، وذلك بعد هرب Loki، من قبضة "Avengers" ، وظهور الشخصية بـ نسخة مختلفة عن التي توفيت في سلسلة الأفلام، بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف في أواخر العام الماضي 2019، عن أن صوفيا دي مارتينو قد انضمت إلى طاقم العرض، ربما باسمVerity Willis.

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، العام الماضى 2019، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد على أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير الماضى، على أن يطرح الموسم الاول من المسلسل فى العام المقبل 2021.

"لوكى" هو شخصية من أساطير الأسكندنافية، والتى ظهرت فى الكثير من الأفلام بجوار شخصية "ثور" التى يجسدها كريس هيمسوورث، والتى من المرجح ان يظهر فى المسلسل فى بعض المشاهد البدائية عن سرد احداث بلادهم "ازجارد".