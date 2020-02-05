شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية مروى تستعد لتصوير أحدث أغنياتها "اوعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروى اللبنانية من تصوير كليب جديد، بعنوان "اوعى" من كلمات محمود الشرنوبي، وألحان كريم عفيفى، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وإخراج عمر حفيظ، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة، لطرحها على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة.

وتتعاون مروى مع المطرب حجازى متقال، لتقديم دويتو جديد على طريقة الفيديو كليب يحمل اسم "بنت ناس"، وهى من كلمات بينو، وألحان سلامة على، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.

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وكانت اللبنانية مروى قد أحيت ليلة رأس السنة أكثر من حفل، أحدها كان فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة النجمين محمد فؤاد وأحمد سعد، واختتمت حفلاتها ليلة رأس السنة مع المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة والفنانة دينا فى أحد الفنادق بالقاهرة، وقدمت مروى خلال حفلاتها أغنياتها الشهيرة أبرزها "أما نعيمة".

من ناحية أخرى افتتحت مروى الأيام الماضية مسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة وجمال عبد الحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضى، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح، وسوف تستأنف عرضها خلال أيام.

وتجسد مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التى تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة، وهى فى نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظا على كرامتها وكبريائها.

تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليًا، منها حروب الجيل الرابع، التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والتشكيك فى مؤسساتها الوطنية الكبرى، وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة، وهى الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.