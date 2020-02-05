محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان كريم فهمي مجموعة صور تجمعه بزوجته دانيا البناوي، عبر حسابه على "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها.
وعلق فهمي على الصور: "ونقول كل سنة وأحلي واحدة في العالم طيبة، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وصاحبتي وبنتي وأم بناتي، وربنا يخليكي لينا يا ببس يا ام الببسين my bebs om el bebseen".
يذكر أن كريم فهمي لديه ابنتان من زوجته دانيا البناوي، هما نعومى وكاميليا.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| برسالة رومانسية.. كريم فهمي يهنئ زوجته بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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