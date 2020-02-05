صورة| لقاء الخميسي تدعو النساء لارتداء الملابس أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لارتداء الملابس أكثر من مرة.

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي على صورة لها ظهرت فيها بالفستان نفسه 3 مرات: "الفستان دا غالي عليا أوي، لبسته أول مرة وأنا باستلم جايزة أفضل ممثلة كوميدية، وبعدها عملت بيه سيشن تصوير، وبعد سنين كتير رجعت لبسته في يوم مهم جدا بالنسبة لي في مهرجان الجونة يوم عرض فيلم الفارس والأميرة ، رجعوا ذكرياتكم الجميلة باللبس اللي محتفظين بيه، اشمعنى يعني كيت ميدلتون".

من ناحية أخرى، تشارك لقاء الخميسي في أول فيلم رسوم متحركة مصري "الفارس والأميرة"، الذي بدأ عرضه في دور العرض، إذ تقدم عددا من أغاني الفيلم، وهو من بطولة مدحت صالح، محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، وغيرهم وتأليف وإخراج بشير الديك.