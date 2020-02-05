كليب "طبع الشتا" لساندي يتجاوز نصف مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

حقق فيديو كليب أغنية "طبع الشتا" للفنانة ساندي، نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت النصف مليون عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 48 ساعة من طرحه.

الأغنية ضمن أغاني ألبوم ساندي الجديد "اتنين في واحدة" وهي من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح، وتم عرض الكليب على طريقة vertical video حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقه على أغاني ألبوم بالكامل.

وحرصت ساندي، على ابتكار أفكار للألبوم أبرزها عرض جميع أغاني الألبوم على طريقة " الڤيرتيكال ڤيديو" كأول مطربة عربية تنفذ هذه الفكرة، والإضاءة والألوان والمونتاج بالتعاون مع فريق عمل شركتها glitch، بالإضافة إلى الخطة التوزيعية لإصدار الألبوم تحت إشراف شركة ArpuPlus و مدير أعمال ساندي وخبير التوزيع الرقمي للألبومات مصطفى شعبان، حيث أشرف على ألبومات لكبار النجوم أبرزهم عمرو دياب وأصاله.

جدير بالذكر أن ألبوم"إتنين في واحدة" من انتاج المنتج ميدو منيب، مالك شركة Pause Production، ويضم 8 أغاني متنوع ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام"، كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من ضمن أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم"زي التمثال".