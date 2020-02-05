كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 03:53 صباحاً - هنأت الفنانة المصرية عبير صبري زوجها رجل الأعمال أيمن البياع، بسبب بنائه مسجدًا يحمل اسمه في جنوب تايلاند. ونشرت عبير صبري صورا للمسجد عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة:” مبروك حبيبي مسجدك في جنوب تايلاند ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك..كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد بنائه مسجدا في تايلاند.. عبير صبري لزوجها: “كل يوم بتعلم منك وبحترمك اكتر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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