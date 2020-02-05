كتب امير فتحي في الأربعاء 5 فبراير 2020 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام. وقد علقت فيفي عبده على صورة ابنتها متغزلة بجمالها اذ علقت كاتبة: “‏ايه ي وزه الجمال ده أحله عزه مجاهد بحبك اوي اوي اوي قمر ي قلبي????????????????????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تتغزل بابنتها عزة مجاهد: “ايه يا وزه الجمال ده” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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